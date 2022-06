Ulvenhout geniet een weekend lang van Uit de Kunst op tweeëntwintig locaties

ULVENHOUT - Door corona moest Ulvenhout even wachten op een nieuwe editie van ‘Ulvenhout uit de Kunst’. Maar vrijdagavond 17 juni kon dan toch eindelijk de 11e editie geopend worden. “38 exposerende artiesten, verdeeld over 22 locaties. Deze editie van Ulvenhout uit de Kunst is bij voorbaat al een succes,” aldus het nieuwe, achtkoppige bestuur, vrijdagavond.

Dankzij de inspanningen van het voormalige bestuur is de tweejaarlijkse kunstmanifestatie in de afgelopen 20 jaar een populair en toonaangevend evenement geworden. “We vonden het tijd dat jonge mensen het roer zouden overnemen”, aldus oud-bestuurslid Christiaan Schraven. “Fijn om te zien dat Ulvenhout uit de Kunst ook na ons doorgaat”, vulde Saskia Stoop-Dado aan, die samen met Christiaan en Willem Nagtzaam de officiële openingshandeling mocht verrichten.

Kunstvormen

Bij Ulvenhout uit de Kunst zijn kunstenaars aanwezig om hun werk toe te lichten. Er zijn uiteenlopende kunstuitingen te zien, zoals beeldhouwwerken in brons, hout en steen en fotografisch werk. Maar ook keramiek, glas, textiel en schilderkunst komen aan bod. Op de overzichtstentoonstelling in de Pekhoeve kregen bezoekers hiervan een voorproefje.

Bij nummer 4 op de routekaart voor Ulvenhout uit de Kunst was afgelopen weekend kloskantwerk van Laurin Heemskerk te bewonderen. Zij begon in 1986 naast een nieuwe baan aan een vierjarige docentenopleiding kantklossen. Met haar man Nol, die schildert, deed zij dit jaar voor de 10e keer mee. Kant gemaakt met klossen bestaat al eeuwen. Er zijn meerdere kantsoorten, elk met hun eigen techniek. Kantklossen is een tijdrovend proces, maar voor vele mensen, waaronder Laurin, een fijne hobby. Laurin geeft ook les. Al haar kleinkinderen hebben bij haar een vriendschapsbandje geklost. “Bij kant denken mensen vaak aan witte kantjes, zoals kraagjes en kleedjes. Tegenwoordig kan er veel meer en wordt er vaak in kleur geklost.” Er zijn voorbeelden te over te zien in haar atelier. Laurin: “Kant gaat mee met de tijd”.

Volgende editie

De organisatie kijkt met een goed gevoel terug op de 11e editie van Ulvenhout uit de Kunst. Bezoekers lieten zich noch door de zinderende hitte op zaterdag, noch door de regen op zondag ontmoedigen. Details over de volgende editie zijn nog niet bekend. “We willen de komende jaren in elk geval ook graag jonge kunstenaars en nieuwe kunstvormen, zoals ‘spoken word’ en videokunst, een podium bieden”, aldus de organisatie.