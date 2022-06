Zomers klûnen is een wat kleiner feestje: ‘Maar de sfeer was super goed’

BREDA - Afgelopen zondag konden klûners hun hart weer ophalen. Vanwege de coronamaatregelen in de winter, stond er zondag een zomerse klûntocht op het programma. Die trok niet de ruim zesduizend bezoekers waar de klûntocht in de winter op kan rekenen. Maar met de 2500 klûners die zich wel weer hadden uitgedost voor een mooie ‘tocht’, werd een sfeervol feestje gebouwd.

Dat het tijdens de zomerse klûntocht niet zo druk zou worden als bij de traditionele klûntocht drie weken voor carnaval, wist de organisatie van te voren al. Want de concurrentie qua evenementen is in de weekenden in de zomer nu eenmaal een stuk groter. “Het is natuurlijk festivalseizoen, én vaderdag”, gaf Anouk Bakkers meteen toe. Daarom waren er deze klûntocht geen 6000 feestvierders uitgedost in de stad te vinden met een stempelkaart, maar ‘slechts’ 2500. “Het was echt een feestje met de mensen die die-hard klûners zijn. De sfeer was dan ook super goed. Dat het evenement minder groot was dan andere edities, deed niets af aan de gezelligheid”, vertelt Bakkers enthousiast.

Qua weer zijn de klûners nooit echt geluksvogels. Meerdere voorgaande edities van het klûnen vonden plaats in de regen, en zelfs deze zomerse editie ging niet zonder flinke plensbuien voorbij. “Nee, geluk qua weer hebben we nooit echt”, geeft Bakkers lachend toe. “Maar uiteindelijk viel het alles mee. Na een paar flinke buien in de middag was het ‘s avonds gewoon droog!” Bovendien was het weer deze editie van de klûntocht niet heel bepalend, omdat er geen buitenpodia waren. Het feestje vond volledig in de cafés, en in de Grote Kerk, plaats.

Tijdens de klûntocht kon de organisatie ook de cheque overhandigen aan het goede doel: De Grote Kerk. Het was een bedrag van 2500,11 euro. “Het is minder dan we ‘normaal’ kunnen doneren, maar dat komt omdat de opbrengsten vanuit de klûnkaarten bij deze kleinere editie ook lager waren. Maar het blijft natuurlijk een mooie bedrag, waar de Grote Kerk heel blij mee was!”

De voorbereidingen voor de kluntocht 2023 zijn alweer in volle gang. Bredanaars kunnen 29 januari 2023 in hun agenda omcirkelen, voor een traditioneel feest drie weken voor carnaval. En dat zal dan ook ‘gewoon’ weer met buitenpodia zijn, benadrukt Bakkers. “We zijn alweer met de vergunningaanvraag begonnen, zodat het deze keer zeker wél goed gaat. We zetten echt in op een ouderwets groot feest!”