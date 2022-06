Weerbericht Breda: ‘Zon en stapelwolken, vanaf dinsdag warmer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 20 juni en de komende dagen.

Boven de Atlantische Ocean ligt een hogedrukgebied met een kerndruk van 1041 hectoPascal. Het heeft een uitloper naar onze omgeving. De uitloper van hogere luchtdruk gaat ons weer gunstig beïnvloeden.



Verwachting voor maandag 20 juni

Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en er waait een matige noordoostenwind (gemiddeld 3 Beaufort). Maximumtemperaturen rondom 21 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 21 juni

Om 11.14 uur begint de astronomische zomer. Zomerse temperaturen zitten voor dinsdag net niet in het vat. Het kwik stijgt naar 23 tot 24 graden. Verder opnieuw een wisseling van zon en stapelwolken en droog weer. De noordoostenwind is zwak, 2 Beaufort.



Woensdag 22 juni

Een zonnige en warme dag ligt in het verschiet. Opnieuw droog, maar ook warm. Maxima tot iets over de zomerse kaap van 25 graden. De wind blijft zwak uit het noordoosten komen.



Donderdag 16 juni

Het wordt nog een stapje warmer met 27 tot 28 graden. Er is nauwelijks wind en die kan uit alle hoeken waaien als er een zuchtje staat. Het is zonnig. Laat in de middag of in de vroege avond is er kans op een lokale onweersbui.



Zo was het weer zondag 19 juni 2022

Maximumtemperatuur: 18,0 graden

Minimumtemperatuur: 13,2 graden

Neerslag: 5,6 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 20 juni 2022 om 12:00 uur