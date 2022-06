Klaas Dijkhoff keert terug in De Slimste Mens voor All Stars editie

BREDA - Klaas Dijkhoff keert terug in de Slimste Mens. Om het jubileum te vieren, komt het populaire programma in de zomer met een online All Stars variant waarin enkel oud-finalisten meedoen.

Naast dat De slimste mens deze zomer weer op tv te zien is verschijnt er ook een speciale online serie. In De slimste mens: All Stars strijden zestien oud-finalisten om de felbegeerde titel. Ook bij deze versie zijn Philip Freriks en Maarten van Rossem van de partij. De volledige deelnemerslijst is nog niet bekend, maar in de trailer waarin het nieuwe seizoen wordt aangekondigd is te zien dat Bredanaar Klaas Dijkhoff sowieso één van de deelnemers is. Dijkhoff won het programma in 2017.

De slimste mens: All Stars

Vanaf vrijdag 22 juli verschijnt er wekelijks een nieuwe aflevering van De slimste mens: All Stars op NPO Start. In de vijfdelige online serie strijden niet drie maar vier kandidaten per aflevering tegen elkaar. De winnaar van elke aflevering krijgt een plekje in de finale. Op vrijdag 19 augustus komt de finale-uitzending online en wordt duidelijk wie de allerslimste is.