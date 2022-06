Nieuwe stichting bezorgt ontbijt aan huis bij Bredase kinderen

BREDA - Alleen al in Breda gaan er minimaal 200 kinderen met honger naar school. Veel van deze gezinnen hebben niet de mogelijkheid om voor hun kinderen een goed en gezond ontbijt te regelen. Stichting Jeugd Ontbijt Breda initiatief (JOBi) start daarom deze maand om deze kinderen van een ontbijt te voorzien door iedere week een box met zeven ontbijtjes aan huis te bezorgen. De aftrap vond maandag plaats in Jumbo Heksenwaag.

Initiatiefnemer Reginald Berretty van Stichting JOBi is blij met deze aftrap en met alle samenwerkingen die zijn gerealiseerd: “Om dit te kunnen bewerkstelligen werken we intensief samen met de scholen van INOS om leerlingen te werven die voor een box in aanmerking komen en dankzij JOGG hebben we een gezond en gevarieerd ontbijt samen kunnen stellen. Verder is het ontzettend fijn dat we de ontbijtjes mogen inpakken bij Jumbo Heksenwaag én dat vrijwilligers van IMW Breda de ontbijtboxen rond gaan brengen.”

Momenteel doet er een klein aantal gezinnen mee. “We starten nu nog met een klein aantal gezinnen, maar ik hoop dat we dat snel kunnen uitbreiden en zoveel mogelijk kinderen in Breda aan een goede dagstart kunnen helpen.”

Verbeter Breda

Stichting JOBi wordt in deze beginfase financieel ondersteund vanuit het Actieplan Verbeter Breda. Het Actieplan is onderdeel van het meerjarenplan Verbeter Breda. Het meerjarenprogramma Verbeter Breda richt zich op het tegengaan van de tweedeling in wijken en dorpen. Het Actieplan is een budget dat de gemeente Breda beschikbaar heeft gesteld om initiatieven te realiseren die hier nu al concreet aan bijdragen.

Wethouder Arjen van Drunen: “We vinden het belangrijk dat er gelijke ontwikkelkansen zijn voor iedereen. Met Verbeter Breda werken we hier de komende jaren aan. Maar ook nu al willen we verschil maken. Dit ontbijt is een mooi initiatief dat hierbij aansluit en wat voor een aantal gezinnen een enorm verschil kan maken.”