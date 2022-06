Lichtsloepenparade vaart in september weer door de singels

BREDA - De afsluiting van het vaarseizoen vindt plaats op zaterdag 17 september 2022. Dan vindt de 12e editie van de Lichtsloepenparade plaats. Een verlichte optocht van plezierbootjes trekt dan wederom door de Bredase singels.



De laatste editie van de lichtsloepenparade vond plaats voor corona. Toen voeren 75 kleurrijk opgetuigde boten door de singels, die veel publiek naar de oevers trokken.

Met behulp van sponsoren, donateurs en vrijwilligers gaat de organisatie er in 2022 weer een gezellig familie-evenement op het water van maken. De inschrijving is inmiddels geopend en dankzij de aangepaste inschrijving en betaling via de website www.lichtsloepenparade.nl wordt het de deelnemers nog eenvoudiger gemaakt bij de tocht aan te sluiten. Deelnemers kunnen dit jaar weer terecht bij Watersportvereniging Breda om hun boot te water te laten en te versieren. Verzoeken hiertoe kunnen via de website bij de organisatie van de Lichtsloepenparade worden ingediend.

Prijzen

Ook in 2022 zal een jury bijzondere creaties op originaliteit, afwerking en uitvoering belonen met mooie prijzen in twee categorieën: kleinere boten tot 5 meter lengte en grote boten vanaf 5 meter. Het publiek wordt ook bij de jurering betrokken voor de publieksprijs.

Programma

De start van de Lichtsloepenparade is zoals gebruikelijk om 20:00 uur ter hoogte van Café Markhoek aan de Marksingel. De tocht gaat verder via het Chasséveld naar de Nieuwe Haven, waar de prijsuitreiking rond 21:45 uur plaatsvindt. De huisband zorgt ook dit jaar, voor en tijdens de tocht door de mooie Bredase singel, voor een vrolijke noot.

Inschrijven voor de Lichtsloepenparade kan via de website van het evenement. Daar kan o.a. het inschrijfformulier worden ingevuld en verstuurd naar Lichtsloepen Parade. Je kunt het ook downloaden en inleveren bij Café Markhoek, Marksingel 15-17. Het is hierbij van belang dat de lengte van de boot duidelijk wordt aangegeven. Betaling is ook mogelijk via Tikkie. Het laatste nieuws over de Lichtsloepenparade is te vinden op de website.