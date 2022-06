C.C. ‘t Aogje viert 66-jarig bestaan met een afvalrace op de Haagsemarkt

Vanwege het 66-jarig bestaan van Stichting C.C. ’t Aogje in 2022 wordt er op zaterdag 2 juli een nieuwe activiteit georganiseerd op de Haagsemarkt. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Geen sportieve prestaties of ingewikkelde breinbrekers, wel verrassende elementen, zo wordt aangekondigd door de organisatoren.

Degene die tot op het laatst in het spel blijft is de winnaar en wint een cheque van maar liefst 222,22 euro.

Voorbereiding

De voorbereidingen voor 2 juli zijn in volle gang, het programma voor “De Aogse Afvalrace” krijgt steeds meer vorm. ‘’We hebben in ieder geval twee geweldige presentatoren kunnen strikken; Ad Romijn & Pim van Ginneken’’, aldus de organisatoren. ‘’Zij zullen ervoor zorgen dat de avond in goede banen geleid wordt.’’



De Aogse Afvalrace



Het ultieme doel tijdens De Aogse Afvalrace is: NIET afvallen. Er worden meerdere rondes gespeeld, met (soms spectaculaire) uitdagingen en dilemma’s. De organisatie spreekt over activiteiten met tractoren, motorzagen, ballonnen, autobanden, bierkratten en nog veel meer.

Ook het publiek wordt ingezet. Bijvoorbeeld: gaat deze persoon de uitdaging winnen binnen de gestelde tijd? Of: welke persoon wint de uitdaging? Het juiste antwoord kies je door in één van de twee vakken te gaan staan.

Inschrijven voor de afvalrace kan op de dag zelf vanaf 18:30 uur, om 19:00 uur zal de afvalrace vervolgens beginnen. De verwachte eindtijd is 22:30 uur. Deelname kost 2 euro per persoon.