Teller verkocht seizoenkaarten NAC loopt op: Ruim 12.000 stuks

BREDA - NAC-supporters zijn massaal hun seizoenkaart aan het verlengen of aanschaffen. De teller staat inmiddels al op 12394.

NAC staat ieder jaar hoog in het rijtje van verkochte seizoenkaarten per voetbalclub. En dat lijkt komend seizoen niet te veranderen. NAC laat vandaag weten dat er voor het seizoen 2022-2023 al 12394 seizoenkaarten zijn verkocht.

NAC begint het nieuwe seizoen op vrijdag 5 augustus met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Ten aanzien van het conceptprogramma dat op 15 juni bekend werd gemaakt, komt er één zondagwedstrijd te vervallen. In speelronde 15 neemt NAC het in Almelo op tegen Heracles. Deze wedstrijd stond gepland op zondag 13 november en is nu verzet naar vrijdag 11 november. Ook de derby Willem II - NAC is gewijzigd. Deze blijft op zondag, maar is vervroegd van 14:30 uur naar 12:15 uur.