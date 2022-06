Boeren onderweg naar protest zorgen voor files op Brabantse wegen

BREDA - Vandaag protesteren de Nederlandse boeren in Stroe tegen het stikstofplan van de overheid. En dat zorgt voor grote drukte op de Nederlandse wegen. In Noord-Brabant staan vanochtend veel files vanwege alle boeren die onderweg zijn naar Stroe.

Boeren komen vandaag in actie tegen het stikstofplan van de overheid. Dat protest vindt plaats in Stroe, in de gemeente Barneveld. Omdat boeren uit heel het land naar de locatie afreizen, ervaart het verkeer in heel Nederland daar hinder van.

Vanochtend staan er veel files in Noord-Brabant. “Momenteel zijn veel boeren onderweg naar het landelijke boerenprotest in Stroe. Op dit moment levert dat voornamelijk vertraging op in Brabant”, laat de ANWB weten. Zo staat er onder andere file op de A27 vanuit Breda richting het noorden. Vanmiddag wordt er opnieuw drukte op de wegen verwacht.

Stikstof

In het nieuwe stikstofplan staat omschreven op welke manier manier de overheid in de komende jaren de stikstofuitstoot vanuit de agrarische sector fors wil verminderen. Als de plannen worden doorgevoerd, zal de veestapel fors inkrimpen. Boerenbelangenorganisaties zijn woest over het plan. Daarom komen zij vandaag in actie. “Boeren & burgers, het is tijd om nú een streep te trekken”, stelt Agractie. “We kunnen niet accepteren dat boeren en platteland worden opgeofferd op het altaar van economische ontwikkeling en wensnatuur.