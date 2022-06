Breda biedt inwoners gratis excursies in de binnenstad met ecologen

BREDA - Met de aanleg van de Nieuwe Mark met groene kades zal er de komende jaren meer van de natuur zijn te beleven in de binnenstad. Het project Green Quays biedt Bredanaars de mogelijkheid om te ontdekken wat er nu al is te zien.

In juli en september worden diverse excursies georganiseerd, geleid door ecologen. De excursies en cursus zijn gratis. Opgeven kan via info@floron.nl. Na opgave ontvangen de deelnemers enkele dagen van te voren een e-mail met informatie over het startpunt. Meer informatie is te vinden op de website. Aan iedere excursie kunnen 20 tot 30 mensen deelnemen.

Planning

Woensdag 6 juli 19:00 – 21:00 uur: Stadsplantenexcursie: Waarom groeien muurplanten op muren en andere planten niet? En waarom groeien er in de stad andere planten dan op het platteland?

Zaterdag 16 juli 13:00 – 15:00 uur: Insectenexcursie: Welke vlinders, bijen en libellen vliegen er in de stad? Bij slecht weer op 16 september wordt deze verplaatst naar 23 juli.

Woensdag 21 september 20:00 – 22:00 uur: Nachtsafari: Als de avond valt ontwaakt het Bredase nachtleven. Ga met een zaklamp op zoek naar vissen, met een batdetector op jacht naar vleermuizen of vergaap je aan de wondere wereld van de nachtvlinders.