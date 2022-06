Inwoners Hoge Vucht doen inspiratie op voor nieuwe bibliotheek in Antwerpen en Baarle

BREDA - Inwoners van Breda-Noord gaan vrijdag 8 juli met de bus op pad. Ze gaan voorbeelden bekijken van bibliotheken die ook ontmoetingscentrum en culturele broedplaats voor de wijk zijn. De busreis naar bibliotheken in Antwerpen en Baarle dient als inspiratie voor de nieuwe bibliotheek die geopend zal gaan worden in de Hoge Vucht.

Onderzoek

De wijkraad Breda-Noord en Urban Living Lab Breda deden onderzoek naar behoefte aan zo’n bibliotheek. Zo’n 130 inwoners van Breda-Noord deden mee aan een enquête, en gaven daarin aan behoefte te hebben aan een bibliotheek in de wijk. Uit het onderzoek bleek ook dat heel wat mensen nog steeds zeer teleurgesteld zijn in de sluiting van de vorige in het winkelcentrum. De nieuwe coalitie, die 7 juni het bestuursakkoord presenteerde, wil ook graag dat de bibliotheek toch weer terugkeert in de wijk. Daarvoor is 3 miljoen euro gereserveerd. “We hebben veel gesprekken gevoerd in de wijken”, aldus wethouder Arjen van Drunen (PvdA). “En in Hoge Vucht kwam het er iedere keer op neer dat de inwoners de bibliotheek graag terug zouden willen zien in hun wijk”, aldus de wethouder. “Daar gaan we ons dan ook vol voor inzetten.”

Plek van ontmoeting

Wijkbewoners willen liefst meer dan alleen een boekenuitleen. Een moderne bibliotheek is voor hen ook een plek om elkaar te ontmoeten bij een (betaalbare) kop koffie of thee. Daarbij zou deze bibliothek ook taalles en wellicht muziekles, huiswerkbegeleiding en cultuur kunnen aanbieden. Kortom een plek van ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning voor alle wijkbewoners.

Hoofdrol bewoners

De terugkeer van bibliotheek kan worden gezien als onderdeel van Verbeter Breda. Die slogan staat voor verkleining van de tweedeling in Breda tussen wijken (en hun bewoners) die het goed gaat en meer kwetsbare wijken die ook nog achteruit zijn gekacheld in de afgelopen jaren. De Bredase Rekenkamer liet dat vorig jaar zien in een zeer kritisch rapport.

Het project Verbeter Breda van de gemeente heeft als vertrekpunt: bewoners spelen de hoofdrol. Zij bepalen voor een goed deel wat er in hun omgeving nodig is aan verbeteringen en hoe die worden uitgevoerd. De bibliotheek van Hoge Vucht is als het ware een eerste lakmoesproef voor deze door de gemeenteraad bepaalde werkwijze.