D66 Breda: ‘Organiseer zomerkampen voor kinderen in Oekraïne’

BREDA - De Bredase fractie van D66 roept op om zomerkampen voor kinderen uit Oekraïne te organiseren. De partij doet de oproep nadat het een pleidooi ontving van de burgemeester van Kiev.

De Bredase raadsfractie van D66 roept het college op om zomerkampen voor kinderen uit Oekraïne te organiseren. Vorige week ontving de fractie een pleidooi van de burgemeester van Kiev.

In dit pleidooi wordt opgeroepen tot samenwerking bij het ontvangen van Oekraïense jongeren voor zomerkampen in steden of regio’s binnen de EU.

Ideeën



De D66-fractie ziet het belang van de oproep van de burgemeester van Oekraïne en zou graag zien dat Breda hier ook ene rol in speelt.

Daarom gaat de fractie in overleg om te kijken of het mogelijk is om in samenwerking met Bredase partners een zomerkamp te organiseren voor alle jongeren in Breda. Daarbij worden dan ook Oekraïense jongeren uitgenodigd.

Ook wil de partij weten of er een mogelijkheid is om het Bredase Summervibes - als dit nogmaals wordt georganiseerd - te koppelen met een zomerkamp voor Oekraïense jongeren.