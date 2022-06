Wolfslaar kampt met personeelstekort, en vraagt Bredanaars om te helpen de poorten open te houden

BREDA - Zwembad Wolfslaar kampt met een tekort aan personeelsleden. Daardoor is het al eerder gebeurd dat de poorten van het zwembad vervroegd moesten sluiten. Het zwembad organiseert nu een informatieavond in de hoop vrijwilligers aan te trekken die een handje kunnen helpen.

“Aan alle gebruikers van zwembad Wolfslaar”. Zo begint de oproep die Zwembad Wolfslaar heeft gedeeld. “Het landelijk personeelstekort raakt ook zwembad Wolfslaar. U heeft ongetwijfeld gemerkt, dat wij als gevolg daarvan helaas weleens de poort vroegtijdig hebben moeten sluiten. Hoe lossen we dit samen op? Wij willen een beroep doen op u als gebruiker van zwembad Wolfslaar.”

Het zwembad is op zoek naar mensen die Wolfslaar een warm hart toedragen. “Kunt u helpen door als vrijwilliger of als oproepkracht bij te springen, op momenten dat wij de personeelsplanning niet rond krijgen? Denk aan hulp bij toezichthouden, horecawerkzaamheden en het schoon en netjes houden van kleedruimtes en het terrein. Om het zwembad op een goede, veilige en schone manier open te houden zijn er meer mensen nodig. Elke persoon telt!” Wolfslaar organiseert donderdag 30 juni om 20:00 uur bij zwembad Wolfslaar een voorlichtingsavond over de mogelijkheden die er zijn om het zwembad van dienst te kunnen zijn.

Aanmelden kan bij Scott van Rijswijk (teamleider) door een mail te sturen naar: scottvanrijswijk@optisport.nl