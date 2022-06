NAC haalt doelman Van Lare terug van PSV

BREDA - NAC heeft een oude bekende teruggehaald naar Breda. Doelman Aron van Lare tekent namelijk een 3-jarig contract bij de Bredanaars.

De doelman begon zijn carrière bij VV Terneuzen. In 2016 maakte hij de overstap naar NAC, hij kwam toen over van JVOZ. Na één seizoen vertrok de doelman echter alweer naar PSV. De doelman komt transfervrij over