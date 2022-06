Drie Bredanaars opgepakt vanwege diverse strafbare feiten

BREDA - In een lopend onderzoek van de eenheid Zeeland-West-Brabant zijn vandaag vier verdachten aangehouden. Drie van de verdachten komen uit Breda. Zij worden verdacht van diverse strafbare feiten.

De overige locaties betreffen plaatsen waar de verdachten mogelijk verdovende middelen of geld verstopt zouden hebben. De politie trof vanochtend een niet actieve hennepdrogerij aan en duizenden euro’s contant geld. Daarnaast zijn onder andere waardvolle goederen, meerdere telefoons en diverse voertuigen in beslag genomen.

Rond 06.00 uur vandaag zijn er op zeven locaties in Breda, Oosterhout en Etten-Leur doorzoekingen geweest door de recherche. In Breda en Oosterhout zijn vervolgens vier verdachten aangehouden door de politie.

De vier aangehouden verdachten zijn twee 28-jarige mannen uit Breda, een 33-jarige man uit Breda en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij zijn allen in hun woning aangehouden. Onder de verdachten zijn drie broers.

Chats

De vier verdachten worden verdacht van diverse strafbare feiten. Uit chats van de mannen is gebleken dat zij, in wisselende samenstellingen, diverse strafbare feiten hebben gepleegd in 2020. Het gaat om onder andere strafbare feiten op het gebied van soft- en harddrugs en witwassen.