Code geel voor Noord-Brabant vanwege onweersbuien en veel regen

BREDA - Er trekken vandaag flinke onweersbuien over Nederland. Het KNMI heeft daarom onder andere voor Noord-Brabant code geel afgekondigd.

“Vanochtend trekken (onweers)buien over het noorden, noordoosten en zuiden”, laat het KNMI weten. “Vanmiddag kunnen ook in het midden nieuwe onweersbuien ontstaan. Bij buien kan plaatselijk veel regen vallen. Ook is er kans op hagel en windstoten tot 60 km/uur.” Code Geel geldt in Noord-Brabant van 07.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds. “Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen”, adviseert het KNMI.



In de tweede helft van vanavond verdwijnen de onweersbuien.