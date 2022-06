Veel rook bij grote brand in de Karnemelkstraat

BREDA - De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor een grote brand aan de Karnemelkstraat.

Er is vrijdagochtend een brand uitgebroken in een pand aan de Karnemelkstraat. Dat gebeurde rond 08.45 uur, in het pand waar zowel studentenwoningen als een fietsenzaak zijn gevestigd. Studenten vertellen dat zij wakker werden door het brandalarm, en veel rook zagen. Zij hebben het pand snel verlaten, en 112 gebeld. Waar de brand in het pand precies is ontstaan, is onduidelijk. De brandweer schaalde al snel op naar een grote brand.

De straat is afgezet en de brandweer is bezig met blussen. Er worden meerdere tankautospuiten ingezet en een hoogwerker.

Bij de brand komt veel donkere rook vrij.



Tom van der Put