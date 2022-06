Weerbericht Breda: ‘Onweerachtige buien en groeizaam weer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 24 juni en de komende dagen.

Bij Ierland ligt een lagedrukgebied en dat stuurt onstabiele zeelucht naar onze omgeving. Vandaag brengt dat enkele buienlijnen met zich mee en morgen zaterdag een koufront. Zondag zullen we het droog houden.



Verwachting voor vrijdag 24 juni

Vanochtend vroeg druppelde het nog wat na. Tweede helft van de ochtend wat kortstondige opklaringen voordat vanmiddag nieuwe buien arriveren. Buien die lokaal opnieuw voor een flinke hoeveelheid regen kunnen zorgen. Een donderslag is niet uitgesloten. Middagtemperaturen, afhankelijk van de hoeveelheid zon, 22 tot 24 graden. Wind staat er niet of nauwelijks, hooguit een zuidenwind van 2 Beaufort. In de buurt van buien kunnen wat sterkere windstoten voorkomen.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 25 juni

Het is wisselend bewolkt met aanvankelijk zon en oplopende temperaturen tot 23 of 24 graden. Later op de middag, in de avond en in de nacht naar zondag opnieuw (stevige) buien. De wind blijft over het algemeen zwak uit het zuiden waaien en de atmosfeer blijft broeierig.



Zondag 26 juni

Zondag begint bewolkt, maar gaandeweg de dag komt de zon er ook af en toe bij. Het is droog weer en de zuidenwind blijft zwak. Toch zal het met 21 graden iets frisser en aangenamer aanvoelen.



Maandag 27 juni

Maandag wordt best een aangename dag met een wisseling van zon en wolken. Er staat een zwak zuidenwindje van gemiddeld 2 Beaufort. Het is droog weer en maxima rond 22 graden.



Zo was het weer donderdag 23 juni 2022

Maximumtemperatuur: 31,4 graden

Minimumtemperatuur: 15,2 graden

Neerslag: droog, in de nacht naar vrijdag onweerde het en viel er 17 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 24 juni 2022 om 11:00 uur