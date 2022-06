Verbreding A58 minimaal twee jaar uitgesteld

BREDA - De verbreding van de A58 loopt minimaal twee jaar vertraging op. Dat werd duidelijk uit een conceptbesluitlijst stikstofprioritering. De provincie Noord-Brabant is niet blij met dat besluit, en heeft haar ongenoegen uitgesproken. “De bereikbaarheid staat onder druk.”

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) tussen Rijk, provincie en regio van afgelopen dinsdag deelde het Rijk een conceptbesluitlijst stikstofprioritering. Daaruit bleek dat alleen Wilhelminakanaal Sluis II op de prioriteitenlijst staat. De andere rijksinfraprojecten in Brabant, zoals de A58, A2, A50 en A67 lopen minimaal twee jaar vertraging op. De provincie heeft daar haar ongenoegen over uitgesproken.

Gedeputeerde Mobiliteit Suzanne Otters: “Het is goed dat is afgesproken om het maatregelenpakket A2/N2 dit najaar definitief te regelen. Zo houden wij voor de korte termijn Brainport in beweging. Het totaalpakket mobiliteit is een randvoorwaarde voor de bouw van tienduizenden woningen in Brabant, want verstedelijking en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom heb ik tijdens het BOL ook mijn ongenoegen uitgesproken over het ‘on hold’ zetten van vrijwel alle rijksinfraprojecten in onze provincie. Het is ongetwijfeld een moeilijke beslissing voor de minister, maar desondanks ben ik teleurgesteld. De bereikbaarheid staat nu al zwaar onder druk. Ik heb om perspectief gevraagd hoe het Rijk, samen met de regionale overheden, de bereikbaarheid in Brabant op peil houdt nu belangrijke rijksinfraprojecten vertragen.”

De A58 wordt tussen Sint-Annabosch en Galder, een traject van 7 km, in beide richtingen met 1 rijstrook verbreed. De wegverbreding van de A58 tussen Sint-Annabosch en Galder is onderdeel van InnovA58.