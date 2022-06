Aantal laadpalen voor elektrische auto’s in Breda stijgt met 27 procent

BREDA - In Breda is het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in een jaar tijd flink gestegen. In het begin van 2021 stonden er 1.071 laadpalen verspreid door heel Breda, wat is gestegen naar 1.358.

In Breda is het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in een jaar tijd gestegen met 27 procent. Deze groei vond plaats in april 2021 tot en met april 2022.

In het begin van 2021 stonden er 1.071 laadpalen verspreid door heel Breda, wat is gestegen naar maar liefst 1.358. Hiermee zijn er 74 laadpalen beschikbaar voor elke 10.000 inwoners. Na Eindhoven is Breda de gemeente met de meeste laadpalen van Noord-Brabant.

Dit en meer blijkt uit onderzoek van Techtiek.nl op basis van de meest recente data van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Laadpunten per 10.0000 inwoners

Om echt een goed beeld krijgen wordt gekeken naar het aantal laadpunten per 10.000 inwoners, iets wat per gemeente erg uiteenloopt.

Gemeentes in Noord-Brabant met de meeste laadpalen per 10.000 inwoners



1. Loon op Zand: 191 laadpunten per 10.000 inwoners

2. S’-Hertogenbosch: 84 laadpunten per 10.000 inwoners

3. Vught: 78 laadpunten per 10.000 inwoners

4. Best: 76 laadpunten per 10.000 inwoners

5. Breda: 74 laadpunten per 10.000 inwoners