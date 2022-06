Brandweer uitgerukt voor ontvlamde frituurpan Muizenberglaan

BREDA - In een woning aan de Muizenberglaan heeft een kleine brand gewoed. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust.

In een benedenwoning aan de Muizenberglaan is zaterdagochtend een brand ontstaan. Rond 11:30 uur ontvlamde een frituurpan. De brandweer was snel ter plaatse en heeft erger kunnen voorkomen.