Drukke nacht voor hulpdiensten: Brand en een auto-ongeluk

BREDA - De hulpdiensten in Breda hadden het afgelopen nacht druk. Zo woedden er twee branden en botste een auto op een lantaarnpaal aan de Emerparklaan. De auto belandde bij het ongeval op zijn kop.

Het was een drukke nacht voor de hulpdiensten in Breda. Rond half twee kwam er een melding binnen van een brand aan het Hazenpad. Dit was bij een loods. De brandweer rukte uit, schaalde op naar middelbrand en was met veel voertuigen aanwezig.

Zij wisten de brand onder controle te krijgen. Bij de brand in de loods kwam veel rook vrij.

Nog geen twee uur later was het wederom raak. Dit keer woedde er brand in in een woning aan de Agaatstraat. Hierbij zijn de bewoners die rook hadden ingeademd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Hun huisdier, een hond, is door de dierenambulance opgehaald.

De ruit van de woonkamer lag er uit en ook bij de buren werd er geventileerd.

Auto-ongeluk

Naast de branden vond er afgelopen nacht een auto-ongeluk plaats op de Emerparklaan. De auto was op zijn kop terecht gekomen nadat deze tegen een lantaarnpaal was gebotst.

De bestuurster werd met de politie meegenomen. De bijrijder werd in de ambulance gecontroleerd op verwondingen en kon hierna weer verder.

Het kruispunt was gedeeltelijk afgezet voor het overig verkeer. Een berger heeft de auto getakeld.