Breda Barst trapt jubileumjaar af met kick-off in de Mezz met Bredase bands

BREDA - Breda Barst viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Dit trapte het populaire muziekevenement zondag af met een kick-off in de Mezz. Dit deed het met de muziek van twee Bredase bands.

Vanwege het 25-jarig jubileum pakt Breda Barst dit jaar groots uit. Zondag trapte het populaire muziekevenement het jubileumjaar af met een kick-off in de Mezz. Dit begon om 15:00 uur en duurde tot en met 19:00 uur. De muziek werd verzorgd door twee Bredase bands, te weten: Tunnelvisie en Damé. “Normaal gesproken is de kick-off verbonden aan de voorrondes waarbij lokaal talent strijd voor een plekje op het podium tijdens Breda Barst”, legde bestuurslid Babs Verstrepen eerder al uit aan BredaVandaag. “Dit jaar was dat voor ons als organisatie helaas niet haalbaar, omdat we net als veel andere evenementen ontzettend lang in de onzekerheid zaten over of het allemaal wel door zou kunnen gaan. Daarom hebben we besloten om de kick-off te vieren met twee fantastische Bredase bands, namelijk Tunnelvisie en Damé. Zij stonden al vaker op Breda Barst, en trappen nu onze jubileumeditie af in de Mezz.”

Jubileumeditie

Breda Barst vindt plaats van vrijdagavond 16 september tot en met zondag 18 september. De zaterdag en zondag zijn altijd vaste prik bij Breda Barst, maar de vrijdagavond is nieuw. Die avond is toegevoegd om het jubileum groots te vieren. In tegenstelling tot de gratis zaterdag en zondag, is voor de vrijdag wél een ticket nodig.

Die tickets zijn te koop via de website van Breda Barst.