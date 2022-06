Weerbericht Breda: ‘Wisselend bewolkt, woensdag weer zomers weer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 27 juni en de komende dagen.

Een lagedrukgebied ten noordwesten van Schotland heeft fronten boven de Britse eilanden. Een buienlijn ervan trekt in de loop van maandag over Brabant. Boven het westen van Duitsland zwabbert nog het koufront dat zaterdagavond Brabant passeerde. Dinsdag bouwt zich tijdelijk een hogedrukgebied boven Duitsland op.



Verwachting voor maandag 27 juni

In de ochtend zijn er wolkenvelden met af en toe zon. Vanmiddag neemt de kans op een lokale bui toe. De zuidwestenwind is matig, gemiddeld 3 Beaufort uit het zuidwesten. De maximumtemperaturen komen op zo’n 21 graden uit.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 28 juni

Het wordt warmer en zonniger. Vooral in de ochtenduren schijnt de zon. In de middag zijn er ook stapelwolken, maar het blijft droog. De wind waait zwak uit het zuidoosten tot zuiden, gemiddeld met 2 Beaufort. Het warmt op naar een graad of 24.



Woensdag 29 juni

Opnieuw een droge en zonnige dag, hoewel er later op de dag ook wolkenvelden voorbij drijven. De wind is erg zwak en heeft een voorkeur voor het zuiden. Maximumtemperaturen opklimmend naar een zomerse 25 graden.



Donderdag 30 juni

De dag begint nog mooi met wat zonneschijn. Het ziet er naar uit dat in het westen van Brabant al spoedig een regenfront passeert regen en koelere lucht. Daar wordt het niet warmer dan een graad of 24. In het oosten van de provincie is de zon langer aanwezig en kan de zomerse 28 of 29 graden gehaald worden. De kans op een stevig onweer in de loop van de middag is daar een stuk groter. De wind gaat uiteindelijk overal naar het zuidwesten en wordt matig, 3 Beaufort.



Vrijdag 1 juli

Hoewel het met 21 graden tijdelijk frisser is, blijft het droog met afwisselend zon en wolken. De zuidwestenwind is zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort.



Zo was het weer zondag 26 juni 2022

Maximumtemperatuur: 22,5 graden

Minimumtemperatuur: 13,8 graden

Neerslag: 1,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 27 juni 2022 om 07:00 uur