Volop workshops voor vrijwilligers tijdens zomerprogramma MOOIWERK

BREDA - Twee maanden lang faciliteert MOOIWERK extra workshops en activiteiten in samenwerking met allerlei vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen uit de stad. Het zomerprogramma loopt van 8 juli t/m 2 september. Alle Bredase vrijwilligers zijn uitgenodigd!



MOOIWERK ondersteunt vrijwilligers(werk) en dat doen ze onder andere door het organiseren van workshops en bijeenkomsten voor de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers in Breda. “We werken samen met allerlei verschillende vrijwilligersorganisaties, clubs en verenigingen uit de stad”, vertelt projectcoördinator Jamy Trompert. “Zij konden zich aanmelden door workshops aan te bieden waar vrijwilligers aan mee kunnen doen. Dit jaar hebben we een tof programma: Van tapasplanken maken bij Tools to Work en een beachvolleybal clinic bij Breda Beach, tot De Grote Kerk beklimmen en creatieve workshops als veerspijkeren en schilderen: er is voor ieder wat wils. Zo krijgen vrijwilligersorganisaties een podium en komen vrijwilligers te weten hoe breed het vrijwilligersveld is.”

Jamy raadt deelname dan ook aan iedere Bredase vrijwilliger aan. “Of je nu overblijfmoeder bent, af en toe fluit op het veld tijdens een sportwedstrijd, of elke week helpt bij het buurthuis: alle Bredanaars die zich vrijwilliger inzetten op wat voor manier dan ook, zijn van harte uitgenodigd.” Een enthousiaste deelnemer van vorig jaar vertelt: “Ik wist niet dat er zóveel verschillende vrijwilligersorganisaties in Breda zijn. Nu ben ik zelf vrijwilliger bij de organisatie die de workshop organiseerde!”

Meedoen en inschrijven

Het zomerprogramma voor vrijwilligers duurt van 8 juli t/m 2 september. Deelname is kosteloos voor iedereen die zich vrijwillig inzet in Breda. Meer informatie over de verschillende activiteiten en inschrijven via www.mooiwerkbreda.nl/zomerprogramma.

Over MOOIWERK

MOOIWERK zet zich in voor iedereen die aan de slag wil met vrijwilligers(werk) in Breda. Potentiële vrijwilligers vinden toffe vrijwilligersjobs, organisaties krijgen advies en huidige vrijwilligers kunnen workshops en bijeenkomsten volgen om zichzelf te blijven ontwikkelen. Het doel van MOOIWERK? ‘Iedere Bredanaar fan van vrijwilligerswerk!’