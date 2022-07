Via nieuwe app blijven Bredanaars op de hoogte van de bouw van de windmolens langs de A16

BREDA - De provincie Noord-Brabant lanceert samen met een aantal ontwikkelaars van Energie A16 een app. In de app kunnen omwonenden en geïnteresseerden bouwinformatie vinden over het windpark bij hen in de buurt. Daarnaast is gemakkelijk te vinden waar mensen terechtkunnen met vragen over het bouwproces. Als de windmolens langs de A16 draaien - de laatste uiterlijk begin 2023 - kunnen omwonenden ook via de app delen hoe zij het geluid van de windmolens ervaren.

De app is onder de naam ‘Geluidsverwachting.nl’ gratis via Google Play of AppStore te downloaden voor iedereen in de betrokken gemeenten: Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert. Anne-Marie Spierings, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: “De app zorgt ervoor dat mensen via een gemakkelijk bereikbaar kanaal altijd toegang hebben tot de laatste informatie over het bouwproces van de windmolens. Dat vinden we als samenwerkende overheden heel belangrijk.”

Inzicht in geluid, slagschaduw en beleving

Voor omwonenden die binnen een straal van 2 km rond de windparken van de A16 wonen, krijgt de app nog een extra functie als straks de windmolens draaien. Omwonenden kunnen dan inzien hoeveel geluid en slagschaduw er van de windmolens op hun locatie te verwachten is. Die verwachting is gebaseerd op actuele weersomstandigheden, en zijn per uur, 48 uur vooruit in te zien. Maar dat zijn de cijfers. Omdat een onderwerp als geluid door de ene persoon heel anders wordt beleefd dan door de andere persoon, is het voor omwonenden ook mogelijk om hun eigen ervaring te delen. Voor de provincie en een aantal exploitanten van de windmolens is vervolgens via een dashboard in te zien hoe omwonenden de windmolens in de praktijk beleven. En dat is waardevolle feedback. Ook is het effect van eventuele maatregelen die ontwikkelaars kunnen nemen, via het dashboard te monitoren. De informatie die verzameld wordt, blijft anoniem en is dus nooit terug te herleiden naar een persoon of adres. Het is voor omwonenden dan ook geen rechtstreeks vragenkanaal. Als mensen in contact willen komen met de ontwikkelaar van het windpark bij hen in de buurt, kan dat via de contactgegevens in de app of via de andere communicatiemiddelen van de ontwikkelaars.

Over Energie A16

Met 28 windmolens die dit jaar gebouwd worden in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert wordt schone energie opgewekt. De windmolens wekken samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. Een kwart van het rendement uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Zo helpen de windmolens ook inwoners om te verduurzamen. Om te bepalen waar het geld straks naar toe gaat, helpen drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten om lokale projecten te starten. De lokale projecten zijn niet alleen bedoeld voor woningeigenaren, maar ook huurders, sportverenigingen, bedrijven en instellingen kunnen meedoen. Zo wordt de energietransitie - de overgang van fossiele energie naar schone energie - mogelijk voor iedereen.