Bredase IJshockeyclub Yeti’s maakt ambities waar

BREDA - De ijshockeyers van Yeti’s maken hun ambities meer dan waar. De Bredase eredivisieploeg gaat op eigen benen staan en heeft organisatorisch en technisch met een toptrainer grote plannen.

Er komt na drie jaar een eind aan de farmconstructie met Tilburg Trappers waarbij geput werd uit geroutineerde spelers die het Bredase team aanvulden. Voorzitter Roy Slond (41) hierover: “We hebben veel gehad aan deze samenwerking, al strooide corona deels roet in het eten. We hadden een kleine selectie en dat brak ons op tegen grote clubs. Na drie jaar willen we het nu zelf gaan doen waarbij we vooruitlopen op onze doelstellingen. Het eerste team gaat uit eigen spelers bestaan en we gaan alle wedstrijden in Breda spelen. Voorheen was dat op 50/50 basis met de Trappers. En we willen een betere service voor de toeschouwers middels noodtribunes.”

Die verbetering voor het publiek is hard nodig. Mede door het open dak beslaat de boarding en wordt het kijken naar ijshockey een crime. Door het plaatsen van noodtribunes die boven de boarding uitsteken krijgen de toeschouwers prima zicht. Dit komt op het bordje van Menno Cleton te liggen. Cleton (45) is verantwoordelijk voor organisatorische en technische zaken en was er bij toen de club in 2015 van Etten-Leur naar Breda verkaste: “We hebben jaarlijks een stijging in het ledental van 30 procent gerealiseerd en gaan spoedig het 200ste lid verwelkomen. Daarmee behoren we tot de grotere clubs in ons land. In september als de competitie begint komen we voor het eerst uit met een talententeam onder vijftien. Dit moet over enkele jaren de basis voor de hoofdmacht worden. Ook starten we met een vrouwenteam in het seizoen en gaan dit nadrukkelijk promoten. We willen alle spelers een goed pakket bieden om te presteren.”

Verder is men volop aan het scouten om een selectie van 25 spelers bijeen te krijgen. Toppers die moeten zorgen dat de play offs worden gehaald. Van een voormalige Canadese prof die met zijn bedrijf naar Breda verkaste mag ook veel worden verwacht in de opmars van de Yeti’s.

Trainer

De man die alles technisch in goede banen moet gaan leiden is Peter van Kaam (41). Als speler debuteerde hij op zijn vijftiende jaar bij Eindhoven Kemphanen in het eerste. Verkaste na het faillissement naar de Trappers en het Belgische White Caps uit Turnhout. Daarna keerde hij als trainer terug in Eindhoven om met dat team de Nederlandse titel te pakken. Binnen Yeti’s zien ze in hem de ideale trainer/ coach.

Roy Slond haalt nog even de florerende businessclub aan: “Onze levendige businessclub groeit gestaag. We streven naar meerdere sponsors. Hierdoor hebben we een financiële buffer op kunnen bouwen. Ondanks de stijgende energiekosten willen we de contributie niet verhogen. We zijn trots dat we binnen vijf jaar onze ambities hebben waargemaakt. De sfeer binnen de club is geweldig. Nu nog groeien in de hoogte.”