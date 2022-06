‘Gouden’ keeltjes bij de tweede editie van de Bredase Biercantus

BREDA - Vorig jaar november stond de Avenue vol met rijen biertafels, liepen de taps sneller leeg dan ooit te tevoren en bereikte de decibelmeter zijn max. Debet hieraan was de eerste editie van de Bredase Biercantus. Donderdag 30 juni zal de tweede editie plaatsvinden: meer tafels, meer bier en een nieuwe decibelmeter.

Onwijs trots waren Daan, Jannes en Tim eind vorig jaar toen de mooie theaterzaal was leeggelopen na afloop van de cantus. 270 studenten in en uit Breda liepen op dat moment strompelend de straat uit. ‘In en uit Breda’ was ook echt het uitgangspunt waar de mannen ooit mee naar Rens de Grauw - eigenaar van de Avenue - stapten.

Toen nog allemaal studerend in Tilburg waren ze verkocht door het concept van de cantus en dit wilden ze maar al te graag delen met hun vrienden. Maar hun elke keer mee slepen naar die stad een eind verderop en dan ook nog de trein terug met z’n allen halen bleek al gauw niet ideaal. Wie niet waagt, wie niet wint en zo trokken de drie mannen de stoute schoenen aan om een grote, vrij toegankelijke cantus naar hun eigen Breda te halen.

Rens spotte tijdens een eerste gesprek gelijk hun enthousiasme en vastberadenheid en gaf Daan, Tim en Jannes zijn vertrouwen en zijn locatie. Zonder ervaring in het organiseren van iets van evenementen of kennis van de branche werd het een grote ontdekkingstocht en leerproces. Dat er uiteindelijk een volledig volgeladen zaal zou staan op de dag van de cantus hadden zij ook nooit durven dromen.

Dromen doen ze ondertussen wel. De drie mannen hebben doorgepakt en staan ondertussen ingeschreven als echt bedrijf met de Bredase Biercantus en fantaseren voorzichtig over een grote buiteneditie in de toekomst. “De eerste keer hebben we onszelf ook verrast, waarom niet nog een keer.” Bij deze ambities past ook een nieuwe band. “Uit feedback achteraf kwam dat bezoekers de cantus liever wat strenger en traditioneler zouden zijn. De vorige keer was express gekozen voor een laag instapgehalte, zodat ook studenten die voor het eerst een cantus gingen bijwonen makkelijk mee konden gaan.” Daarom wordt Beauty and the Band opgevolgd door de enige echte Cantusband; zij hebben ervaring op allerlei cantussen in de grote introweken van de universiteitssteden.

Op 30 juni gaan de deuren van de Avenue open voor de tweede editie van de Bredase Biercantus. Onder genot van onbeperkt bier gedurende hele cantus worden de allergrootste meezinghits gespeeld door een professionele band. Het enige wat jij hoeft te doen? Drinken en zingen!

Heb jij nou dorst, of wil je gewoon keihard meeblèren zorg dan dat je snel je tickets haalt op www.bredasebiercantus.nl.

Alle vroege vogel tickets zijn al weg!