Tiësto, Krezip en Abel: De timetable van Breda Live is bekend!

(Advertorial) - Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli is het zo ver! Dan vindt Breda Live weer plaats op het Chasséveld. En dat belooft een knallende editie te worden, met onder andere optredens van Krezip, Danny Vera, Chef’Special en Bredaas ‘eigen’ DJ Tiësto.

Na twee coronajaren van afwezigheid keert Breda Live op 8 en 9 juli eindelijk terug naar het Chasséveld. En dat belooft een groot feest te worden, met een knallende line-up. Programmeur Dirk Malschaert kan zelf maar moeilijk zijn favorieten kiezen. “Ik kijk zelf echt uit naar alle optredens”, vertelt hij enthousiast. “Natuurlijk kijk ik enorm uit naar het optreden van Tiësto. Hij heeft afgelopen jaar weer twee geweldige hits gemaakt. Tiësto was er bij de eerste editie van ons festival al bij, dus we vinden het fantastisch dat hij nu bij ons terug is om weer te knallen.” Verder spelen vrijdag ook Rob Dekay, Krezip en DI-RECT. “Dat zijn gewoon enorm goede artiesten, die de afgelopen jaren ook heel succesvol zijn geweest met hun nieuwe muziek.”

Op de zaterdag verzorgt Abel het eerste optreden van de dag. “Dat is echt geweldig. Abel is helemaal Bredaas, en past dus echt perfect bij Breda Live. Ze treden speciaal voor ons nog een keer op, dus dat wordt echt een unieke belevenis.” Daarna volgen Chef’Special, Danny Vera en Davina Michelle. “Dat zijn artiesten die echt waanzinnig goed zijn live.” Tussen 20.00 uur en 21.00 uur komt Tino Martin een Hollands feestje bouwen. En de avond wordt afgesloten door Sunnery James en Ryan Marciano. “Dat zijn internationale top DJ’s, die niet vaak in Nederland draaien. Dat wordt echt een knallende afsluiting van de dag!”

Timetable

Vrijdag 8 juli

16.00 uur: Opening

16.30 uur - 17.30 uur: Rob Dekay

18.00 uur - 19.00 uur: Krezip

19.30 uur - 20.45 uur: DI-RECT

21.00 uur - 23.00 uur: Tiësto

Zaterdag 9 juli

14.00 uur: Opening

14.15 uur - 15.00 uur: Abel

15.30 uur - 16.30 uur: Chef’Special

17.00 uur - 18.00 uur: Danny Vera

18.30 uur - 19.30 uur: Davina Michelle

20.00 uur - 21.00 uur: Tino Martin

21.30 uur - 23.oo uur: Sunnery James en Ryan Marciano.

De presentatie zal op beide dagen in handen zijn van Guido Weijers.