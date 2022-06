Bredase bomen genomineerd voor Nationale Bomen Top 50

BREDA/ULVENHOUT - Bomen uit Breda en Ulvenhout zijn geselecteerd voor de Nationale Bomen Top 50. Deze actie van de Nationale Bomenbank wordt gehouden om aandacht te vragen voor het belang van monumentale bomen in steden en dorpen.

Volwassen bomen behouden; om die reden werd 50 jaar geleden de Nationale Bomenbank opgericht. Ter ere van het 50-jarig jubileum komt de Nationale Bomenbank met de actie ‘De Nationale Bomen Top 50’. Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van monumentale bomen in steden en dorpen.

“Bomen doen erg veel voor ons, onder andere: verkoelen, zuiveren de lucht, produceren zuurstof, slaan CO2 op en laten mensen die ernaar kijken tot rust komen”, aldus de organisatie. “Bomen leveren niet alleen technische diensten en vormen een biotoop voor flora en fauna, bomen zijn ook verbonden met mensen en vertellen verhalen. Verhalen die inspireren en die we graag willen ontdekken. Met deze actie willen wij graag iets waardevols teruggeven aan de maatschappij en aan de boom: de blijvende zorg en behoud van een winnende groep bijzondere bomen.”

Twee boom(soorten) uit Breda zijn genomineerd voor de top 50. Er kan van 1 juni tot 30 juni 2022 gestemd worden op alle genomineerde bomen. Begin september wordt de top 50 bekend gemaakt. Begin oktober wordt duidelijk welke bomen de top 5 hebben gehaald. Stemmen kan via de website van de Nationale Bomenbank.

Eenzame rode beuk met 168 lotgenoten

Rode beukenlaan is uniek stuk natuurgeschiedenis in Breda. Vanaf de Grote Kerk zie de mooie Rode beukenlaan liggen. Het was de oprijlaan van Boerderij Moervliet en bomen zijn tussen de 100 en 200 jaar oud. De boom heeft een kraamkamer voor vleermuizen. Er vliegen door de hele laan zo’n zeven verschillende soorten. Ook ‘woont’ er een boommarter, wat eekhoorn en een zwarte specht. Regelmatig laat een bosuil zich zien vanaf de bomen.

Lone Giant (Ulvenhout)

Deze boom is uniek vanwege zijn locatie en grootte. De A58 is er als het ware ‘omheen’ gelegd. Staat midden tussen de rijbanen.Ook beroemd in het buitenland want ik dacht dat Pink Floyd de boom op een album cover heeft gebruikt.