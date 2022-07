Bredase Margriet bezorgt kinderen een fijne verjaardag en een goede start op school: ‘Er is veel armoede in Nederland’

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet. Deze keer is dat Margriet Oostrom-Huibers (43). Met haar stichting Happy Hippo bezorgt ze kinderen van de voedselbank een fijne verjaardag, een goede start op school en zorgt ze voor een warm welkom in de crisisopvang.

“In 2012 las ik bij mijn ouders in Zeeland over iemand die voor kinderen bij de voedselbank een fijne verjaardag regelde. Ik was net terug na een paar jaar in het buitenland en wilde naast het opvoeden van mijn kinderen iets zinvols doen. Het kan toch niet dat er kinderen zijn die zich ziekmelden omdat ze niet kunnen trakteren op school? Voedselbank Breda reageerde enthousiast en toen is het begonnen. Nu zorgen we al tien jaar met een fantastisch vrijwilligersteam voor een mooi pakket voor kinderen voor wie een verjaardagsfeestje niet vanzelfsprekend is.”

Echt jarig

Happy Hippo weet van de kinderen alleen de leeftijd en of het jongens of meisjes zijn. De jongsten krijgen doosjes met rozijnen, de kinderen uit groep zeven/acht kunnen zelf muffins bakken en versieren met de knutselspullen uit het pakket. Er is pannenkoekenmix en limonade voor het feestje en natuurlijk een cadeautje. Zo zijn ze de hele dag écht jarig. “Dat doen we ieder jaar voor zo’n 330 kinderen in Breda.” Willekeurige basisschoolleerlingen beschilderen de dozen en vrijwilligers naaien de stoffen vlaggenslingers. “Ik geef vaak presentaties op scholen over onze projecten. Soms zeggen kinderen dat ze zelf ook wel eens zo’n pakket hebben gekregen. Dat komt natuurlijk binnen. Het doet ook wat met het bewustzijn van zo’n hele klas. Een paar jaar later hebben we ook startpakketten voor nieuwe brugklassers bedacht. Kinderen die op de middelbare school beginnen moeten van alles aanschaffen. Dat kost bij elkaar heel wat geld. Wij zorgen voor een goede rugzak, een gevuld etui, schriften en zo.”

“Ook doen we iets voor kinderen die terechtkomen bij Safegroup Breda, de crisisopvang voor huiselijk geweld. Die kids zitten opeens in een vreemde omgeving, hebben niks bij zich en zijn vaak bang.” Ze krijgen een mooi nachtlampje, wat knutselspulletjes en spelletjes. En een ‘zorgenvriendje’, een poppetje met een rits erin waar je een papiertje met je zorgen even weg kunt stoppen. “Gehaakt door vrijwilligers, net als de mooie ‘troostdeken’ die ze zelf mogen kiezen.”

Altijd doorgaan

“Het is eigenlijk jammer dat ik geen rechtstreeks contact heb met de ontvangers. Maar via de voedselbank hoor ik wel dat de kinderen er heel bij mee zijn. Als een ouder daar zegt: ‘Je had het gezicht moeten zien, zo blij!’, is dat natuurlijk waar je het voor doet.”

“In 2013 werd mijn moeder plotseling ziek en overleed. Ik moest de begrafenis regelen en alles moest wel doorgaan. Saskia Hardeman is toen gelukkig bijgesprongen. Ook al ken je die kinderen niet, je kunt ze toch niet teleurstellen. Dat kun je niet maken. Er is veel armoede in Nederland. Kleine dingen die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn, zijn voor andere mensen echt een struggle. Je hoeft niet veel te doen, je kunt met iets kleins al snel waardevol zijn voor een ander.”

