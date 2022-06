‘Donderdagmiddag kans op pittige onweersbuien’

BREDA - Donderdag wordt in de loop van de dag de warme lucht uit ons land verdreven. “In de loop van de ochtend valt in het zuidwesten al enige tijd regen, in de middag kunnen landinwaarts in de zeer warme lucht pittige onweersbuien ontstaan”, laat meteoroloog Wilfred Janssen weten. De zwaarste exemplaren gaan gepaard met zware regenval, hagel tot 3 centimeter grootte en windstoten tot circa 90 km/uur. Daarnaast kunnen buien verkeersbelemmerend zijn, wat de kans op een drukke avondspits vergroot.

Donderdagochtend valt op steeds meer plaatsen in het zuidwesten regen. “In de eerste middaguren breidt de regenval zich verder uit over delen van het zuiden en westen van ons land. Gedurende de middag verplaatst deze regenzone zich langzaam richting het noordoosten, waardoor op steeds meer plaatsen de warme lucht wordt verdreven. Voor het grote regengebied uit kunnen in het oosten en noorden pittige onweersbuien ontstaan. De zwaarste exemplaren kunnen daarbij gepaard gaan met zware regenval, hagelstenen van 1 tot 3 centimeter en zware windstoten tot circa 90 km/uur”, aldus Janssen

Mogelijk zware avondspits

Tijdens het hoogtepunt van de avondspits valt op veel plaatsen in de Randstad regen. Regionaal regent het zelfs intensief door, wat de kans op wateroverlast vergroot. Op de natste plaatsen kan namelijk zo’n 30 millimeter vallen. Tegelijkertijd kunnen de pittige buien in het oosten en noorden ook verkeersbelemmerend zijn. Mensen moeten daarom rekening houden met meer verkeersdrukte. Gezien de weersomstandigheden is een drukke avondspits niet uitgesloten.

In de loop van de avond trekken de zwaarste buien noordoostwaarts weg, tegelijkertijd wordt het vanuit het zuidwesten ook op steeds meer plaatsen droog met opklaringen.

Landinwaarts eerst zeer warm

Voor de buien uit wordt het diep landinwaarts nog broeierig warm met temperaturen tussen 26 en 30 graden. In het zuidwesten is het door de vroege komst van bewolking en regen met maximaal 20 graden een flink stuk koeler. Tijdens zware regenval is het met 15 of 16 graden voor veel mensen aan de koude kant.