De wielerkoorts stijgt: Voor de Ronde van Frankrijk én die van Prinsenbeek

BREDA - Op de dag van de start van de Ronde van Frankrijk start in Prinsenbeek de Ronde van Prinsenbeek. Dat belooft een sportief spektakel te worden met een mooi deelnemersveld aan wielrenners en een bont gezelschap van zo’n veertig Bekenaren die kleur geven aan de Prinsenbeekse gemeenschap.

Wielerliefhebbers kijken reikhalzend uit naar de start van de Ronde van Frankrijk. Maar ook op de Beek neemt de wielerkoorts toe. Want op de dag dat de Tour start, wordt ook de Ronde van Prinsenbeek verreden. Het evenement begint vrijdag 1 juli om 19.00 uur met een ereronde van Beekse deelnemers aan de ALS-Tour en Alpe d’HuZes. Om 19.30 uur start de wedstrijd voor elite en beloften van de KNWU. De sponsoring heeft het wielercomité dit jaar gratis aangeboden. De reserves zijn ingezet om niet bij ondernemers om geld te moeten vragen, na de zware coronajaren. Het comité is verheugd dat bedrijven die hier minder last van hadden, hun bijdrage opnieuw hebben toegezegd.

Beekse prominenten

Na de officiële wielerkoers is het om 21.30 uur de beurt aan de Beekse prominenten. Aan het vertrek staan eerste kamerlid Alfred Arbouw, de gemeenteraadsleden Martijn Meeuwissen en Remco Beekers, verschillende voorzitters zoals Reinoud van Overveld (oranjecomité), Harry Baan (TV Prinsenbeek), Jaap Rutten (St. Nicolaascomité), Luc Ruben (Biks Blaosfestijn), Wender de Beet (KBO), Wim Kwakkenbos (scouting), Jan de Keizer, (Bezige Bijen), Mark van Aart (RTC Prinsenbeek), Theo Sprenkels (Cees Franken biljarttoernooi) en Cees Broos (EHBO). Ook het BAK-bestuur en de oud-Prinsen Toon van Beurden, Rolph Kavelaars en Guido van Wolven zijn van de partij. “Het is vooral een ludieke wedstrijd want aan de deelnemers is gevraagd om zichzelf en de fiets zo op te tuigen dat het publiek kan zien welke achtergrond ze hebben”, laat de organisatie weten.

Het parcours is Haverdijk (start en finish)-Valdijk-Groenstraat-Middenweg-Haverdijk. De entree is gratis.