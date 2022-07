Een hoger minimumloon en lagere BTW: Vanaf vandaag grote veranderingen in de portemonnee

BREDA - Vanaf vandaag gaat er een hoop veranderen. Van verplichte rookmelders tot een verhoging van het minimumloon, vanaf 1 juli merk je het aan je portemonnee. Wij zetten een aantal veranderingen voor je op een rij.

Verplichte rookmelders

Er wordt volop voor gewaarschuwd, vanaf 1 juli zijn de rookmelders verplicht. Vanaf vandaag moet er op iedere verdieping een melder hangen. Dit heeft misschien niet direct invloed op de financiën, maar op een boete zit niemand te wachten. Als je geen rookmelder hebt, kan je namelijk een bon van de gemeente krijgen.

Gratis bibliotheken 18 jaar

Vanaf vandaag is een lidmaatschap bij de bibliotheek gratis voor iedereen onder de achttien jaar. Tot nu was het zo dat bibliotheken een bijdrage mochten vragen voor minderjarigen. Dit bedrag mocht dan maximaal de helft van het bedrag zijn dat volwassenen betalen. Vanaf vandaag is de wet aangepast.

Kinderbijslag omhoog

Op 1 juli gaat de kinderbijslag omhoog. Voor ouders met kinderen onder achttien jaar betekent dit een meevaller van twintig euro per kind per kwartaal. De eerste ronde uitbetalingen met de verhoogde bijslag vindt plaats vanaf 1 oktober.

Minimumloon omhoog

Nog een meevaller, vanaf vandaag gaat het minimumloon omhoog. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. De stijging is niet schrikbarend hoog, zo gaat een 21-jarige 11,26 euro per uur verdienen bij een 36-urige werkweek. Dat is een stijging van 20 eurocent. Voor een 15-jarige is de stijging maar 5 eurocent vergeleken met de eerste helft van het jaar.

Btw-tarief omlaag voor energie

De grootste meevaller is dan toch de verlaging van de Btw-tarief. Voor een half jaar gaat het btw-tarief op gas- en stroomverbruik van 21 procent naar 9 procent. Deze verlaging is maar tijdelijk en zal gelden tot 1 januari 2023. Volgens Pricewise kan dat voor een gemiddeld huishouden een voordeel van 250 euro per jaar geven. Dit is een meevaller die precies op tijd komt. In juli verhogen veel energiemaatschappijen het variabele energietarief. Zo gaan klanten bij Essent zo’n 50 euro per maand meer betalen. Klanten met een variabel contract bij Vattenfall zijn ongeveer 20 euro per maand extra kwijt aan energiekosten.

Wijzigingen bundels KPN en Ziggo

Voor klanten van KPN of Ziggo zal de maandelijkse factuur hoger uitkomen. De twee aanbieders van onder andere tv, internet en telefonie verhogen vanaf vandaag hun tarieven.

Klanten van de KPN gaan 1,90 euro extra betalen voor de meeste internet abonnementen. Bij Ziggo gaat de prijs van het Alles-in-1 Start-abonnement omhoog. Klanten met deze bundel gaan 3,50 euro extra betalen. Dat komt neer op een stijging van 42 euro per jaar. Waar klanten van de KPN niets extra’s mogen verwachten bij de prijsstijging, mogen klanten van Ziggo rekenen op een hogere downloadsnelheid van 33 procent.