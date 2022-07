De ‘road to’ de Bredase Singelloop: Veel animo voor groepstrainingen

BREDA - Wie zich vroeg inschreef voor de Singelloop, kreeg de kans om zich aan te melden voor vier gratis trainingen. En de animo daarvoor was groot. Woensdagavond 29 juni ging de eerste training van start voor de ROAD TO de Bredase Singelloop. En daar stond naast sportiviteit ook gezelligheid voorop.

Alle deelnemers werden warm ontvangen door de trainers van AV Sprint en Run2Day. Na een korte uitleg over wat er precies ging gebeuren, werd de grote groep opgesplitst in drie groepen (de afstanden van de Singelloop: 5, 10 en 21 km) en ging de training van start.

Na een korte jog dieper het Mastbos in begonnen de groepen met een korte warming-up. Niet alleen werden de spieren opgewarmd, maar door de enthousiaste trainers en lopers werd de sfeer ook een stuk warmer. Door het lopen van drie rondjes, waarvan de lengte verschilde per groep, kwam het zweet pas echt tevoorschijn. Gelukkig kon iedere loper zelf bepalen hoe snel hij of zij deze afstanden liep en zorgden de trainers ervoor dat niemand achterbleef. Na deze inspannende work-out was het natuurlijk ook tijd voor de cooling-down. Ook dit kreeg de aandacht dat het verdiende en was uitgebreid en uitgedacht. Eindelijk was het tijd voor een koel drankje en het uithijgen.

“Met een lekker glaasje water en een groep gezellige lopers om ons heen, kunnen we zeggen dat de training een enorm succes was!”, laat de organisatie van de Singelloop weten. “Maar het blijft niet bij één training. Run2day en AV Sprint zorgen ervoor dat de deelnemers van de Singelloop op 2 oktober goed voorbereid aan de start verschijnen. Komende maanden staan er nog drie trainingsavonden op het programma. Daarnaast krijgen de deelnemers een trainingsschema doorgestuurd zodat ze tussendoor ook zelf aan de slag kunnen.”