Een auto-ongeluk gooide het leven van Natasja overhoop: ‘Ik blijf geloven in mijn herstel’

BREDA - Natasja was 28 jaar toen een auto-ongeluk haar leven op zijn kop zette. Van een energieke jonge vrouw, veranderde ze in een patiënt met een whiplash en niet-aangeboren hersenletsel. Maar de hoop op herstel heeft ze nooit opgegeven. Een innovatieve behandeling kan voor haar uitkomst bieden, maar die wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed. Daarom startte Natasja een crowdfundingactie. En daarmee is al ruim 20.000 euro van de benodigde 33.000 euro opgehaald.

7 september 2015. Dat is de dag waarop het leven van de Bredase Natasja volledig veranderde. Ze was toen 28 jaar, en had een auto-ongeluk waarbij ze haar auto total loss reed. Ze liep daarbij een whiplash op en niet-aangeboren hersenletsel. Ze raakte arbeidsongeschikt, verloor haar baan en moest stoppen met haar studie.

Tegelijkertijd kreeg ze juist prachtig nieuws, want een dag na het ongeluk bleek ze in verwachting te zijn van haar eerste kindje. “Ik ging echt over op de overlevingsstand, het belangrijkste groeide in mijn buik. Op 17 mei 2016 is ons meisje Zoë Vlinder gezond geboren”, vertelt Natasja. Natasja lijdt enorm onder de gevolgen van haar ongeval. “Een jaar van vechten tegen alle pijn, ongemakken en beperkingen gingen voorbij tot mijn lichaam aan de noodrem trok en mij in oktober 2017 stil zette, een hersenvliesontsteking. Het besef kwam, mijn lichaam was op, ik moet hiermee leren leven. Mijn oude ik krijg ik niet terug.” Natasja en haar man Robert krijgen vier jaar na de geboorte van Zoë dochtertje Jazz Rose. “De kinderen zijn echt onze grootste geschenken. Maar alles wat ik doe, moet ik bekopen met rustmomenten en pijn. Wekelijks stort ik volledig in en kan ik alleen maar liggen. Mijn lieve man Robert is nu vaak alleenstaande ouder die ook voor zijn vrouw moet zorgen.”

Behandeling

Opgeven was voor Natasja nooit een optie. De zoektocht naar herstel en het leren leven met de beperkingen ging door. “Zo kwam ik in 2021 in contact met een team gespecialiseerd in hersenletsel. Een verademing, mensen die jou en jouw klachten begrijpen. Ze adviseerde me ook om te kijken naar de behandeling van Cognitive FX. Want ze zeiden; je bent nog zo jong, te jong om zo door het leven te moeten gaan. En zo geschiedde.”

“Op basis van mijn klachten is er een behandeltraject van 2 weken geadviseerd. Naar aanleiding van de fMRI scan en andere testen stellen ze een op maat gemaakt intensieve behandelweek samen, met dagen van 08:00-18:00 uur. In twee weken krijg ik drie scans om te zien hoeveel vooruitgang er is geboekt. Er zijn al veel Nederlandse lotgenoten geholpen bij CFX.” De behandeling wordt door de Nederlandse zorgverzekeraars niet vergoed. In totaal kost de behandeling 33.700 euro. En dat bedrag probeert Natasja nu via crowdfunding bij elkaar te krijgen. “Ik hoop dat ik straks de moeder kan zijn die mijn lieve dochters verdienen en ik graag wil zijn. En dat Robert weer mijn man kan zijn in plaats van mantelzorger. Wat zou het mooi zijn als ik straks met een lach het leven dat ik afgelopen jaren hebt geleefd kan achterlaten.”

Er is al ruim 20.000 euro opgehaald. Meer lezen over Natasja en doneren kan via deze site: https://helpnatasja.nl/