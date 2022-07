Drukte op de snelwegen rond Breda door ongeval op de A16

BREDA - Het is vrijdagmiddag druk op de snelwegen rond Breda. De oorzaak daarvan is een ongeval op de A16.

Op de A16 tussen Hazeldonk en afrit Rijsbergen is vrijdagmiddag een ongeval gebeurd. In eerste instantie liet Rijkswaterstaat weten dat er een vrachtwagen en personenauto bij het ongeval zijn betrokken. Later liet Rijkswaterstaat weten dat er twee personenauto’s bij betrokken zijn. Er werden twee rijstroken afgesloten.

Momenteel is er nog één rijstrook Op de A16 richting Breda dicht. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat zij nog steeds rekening moeten houden met vertraging. Niet alleen op de A16 staat nog een file, ook op de A58 is het druk. "Verkeer vanuit Tilburg komt bij Bavel in de file." Daar gaat het momenteel om een vertraging van drie kwartier.