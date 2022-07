Weerbericht Breda: Gematigd zomerweer

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vandaag en morgen.



Een uitloper van een hogedrukgebied over Frankrijk strekte zich over Brabant uit. Het kon niet voorkomen dat er vrijdag lokaal nog een buitje viel. Het hogedrukgebied breidt zich komende dagen uit naar Duitsland. Vandaar het mooie weekend.



Het weer voor de komende dagen



Zondag 3 juli 2022

Het is zondag iets minder zonnig en iets minder warm. Een zwak hoogtetrogje komt voorbij. Het brengt wat meer wolkenvelden. Heel lokaal kan er een kort licht buitje vallen. De wind waait met 3 Beaufort matig uit het zuidwesten. Middagtemperaturen omstreeks 22 graden.



Maandag 4 juli 2022

Afwisselend zon en stapelwolken. Meestal droog weer bij een zwakke tot matige zuidwestenwind (2 tot 3 Beaufort). Maxima rond de 22 graden.



Zo was het weer donderdag 30 juni 2022

Maximumtemperatuur: 23,4 graden

Minimumtemperatuur: 13,5 graden

Neerslag: 14,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 1 juli 2022 om 16:00 uur