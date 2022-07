Na 44 jaar geen Club Diana meer

ZUNDERT - Club Diana sluit over twee weken haar deuren. Op 15 juli is het gedaan met de beroemdste privéclub van Nederland. De eigenaren zien er na 44 jaar seksbusiness in Zundert geen brood meer in, maken zij bekend in BN DeStem.

Het is het einde van een tijdperk. Na vierenveertig jaar sluit Club Diana, voorheen Sauna Diana, haar deuren. Met gestegen energiekosten en strenge regels is het niet meer haalbaar voor de eigenaren om de tent open te houden. Eigenaar Jan Siemons gaf enkele jaren terug al aan dat de legale seksbranche steeds lastiger werd. Door hoge eisen en vele controles zou de illegale tak van het werk steeds meer toenemen.

Hoge kosten

Volgens Ruud Siemons is de zaak niet meer rendabel. Dit komt mede door de coronacrisis, waarbij ze niet tot beperkt open mochten, en de extreem hoge energiekosten. Aan BN DeStem vertellen ze dat alles in de zaak constant verlicht en verwarmd is, waardoor de kosten nu erg hoog zijn.

Dubbeldekker

Club Diana raakte in de loop der jaren steeds meer beroemd. Zo heeft de dubbeldekker van de club een grote bekendheid binnen de wielersport. “Zaterdag- of zondagochtend verzamelden de renners zich bij ons en zo is het hele verhaal rond de bus ontstaan en vooral onze naamsbekendheid. Het was een van de eerste bussen in het peloton”, vertelde Jan nog aan de keukentafel.

