Wielrenner naar ziekenhuis na botsing

BREDA - Op de Leursebaan in Breda zijn meerdere fietsers met elkaar in botsing geraakt. Een wielrenner is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Op het fietspad op de Leursebaan zijn diverse fietsers met elkaar in botsing gekomen. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. Een wielrenner is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis met de ambulance. Een andere fietser werd ter plaatse behandelt door een ambulancemedewerker.