SP Breda: ‘De prijzen moet nu omlaag!’

BREDA - Steeds meer mensen hebben moeite om de rekening te betalen en de verwachting is dat dit nog erger zal worden. SP Breda ziet het met lede ogen aan en wil actie onderenemen. De landelijke SP komt met een noodplan waarbij lokale fracties een cruciale rol spelen.

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. ‘’Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter’’, zo valt te lezen op de website van de SP. ‘’Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen.’’

Noodplan

De landelijke partij stelde een noodplan op. In het noodplan van de SP zijn daarnaast vijf belangrijk punten opgenomen: Betaalbare boodschappen, een lagere energierekening, kosten voor het tanken omlaag, bevriezen van de huur en het sfschaffen van het eigen risico.

Voor dit noodplan strijdt de SP in de Tweede Kamer, ‘’maar daarmee alleen redden we het niet’’, zo denkt de partij. ‘’Alleen als we ons organiseren, kunnen we dit samen voor elkaar krijgen.’’ Hierom was de Bredase SP-fractie bijvoorbeeld gisteren in de Hoge Vucht.

