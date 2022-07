A16 dicht door gekantelde vrachtwagen bij knooppunt Galder

BREDA - Er is maandagochtend een vrachtwagen gekanteld op de A16. De weg is in de richting van de Belgische grens volledig afgesloten.

Het verkeer op de A16 richting Antwerpen heeft maandagochtend te maken met forse vertraging. Rond 07.15 uur kantelde er net na knooppunt Galder een vrachtwagen. Die blokkeert de gehele weg.

De A16 is dan ook afgesloten in de richting van België. Er staat momenteel twee kilometer file, meldt de ANWB. Verkeer richting Antwerpen moet omrijden via Roosendaal, via de A58 en de A4.