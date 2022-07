Boeren blokkeren distributiecentrum Jumbo in Breda, files tot op de Ettensebaan

BREDA - Boeren hebben maandagochtend het distributiecentrum van de Jumbo in Breda geblokkeerd. Vrachtwagens kunnen het terrein niet op en af. Er staat een file van vrachtwagens tot op de Ettensebaan, en ook de weg langs de Mediamarkt staat vol.

Boeren komen vandaag weer massaal in actie uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De acties concentreren zich maandagochtend op distributiecentra. De boeren leggen de centra plat om zo aandacht te vragen voor hoe belangrijk voedselvoorziening is.

Ook in Breda wordt geprotesteerd. Boeren hebben vanochtend het distributiecentrum van de Jumbo aan de IABC geblokkeerd. Vrachtwagens kunnen daardoor het terrein niet op en niet af. Er staat een file van vrachtwagens tot op de Ettensebaan, en ook de weg langs de Mediamarkt staat vol. Het protest verloopt rustig. Eén van de vrachtwagenchauffeurs geeft aan al lange tijd vast te staan, maar begrip te hebben voor de actie van de boeren.

De wereld op z’n kop

Bij meerdere tractors die deelnemen aan het protest in Breda is te zien dat zij de Nederlandse vlag ondersteboven aan hun tractor hebben gemaakt .”Het is een vorm van verzet dat al in de middeleeuwen gebruikt werd. Het is om te laten zien dat je het niet eens bent met wat er gebeurt”, valt op de Facebook-pagina van Farmers Defence Force te lezen. “Het rood in onze vlag staat voor het volk, het wit voor de kerk en het blauw voor de adel, de elite. Door de vlag om te draaien stellen de boeren eigenlijk dat de elite/overheid geen oog voor ze heeft, dat ze niet gehoord geworden. De vlag andersom is de wereld op z’n kop.”