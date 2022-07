NAC speelt gelijk in vriendschappelijke wedstrijd tegen Excelsior

BREDA - NAC heeft gisteren de oefenwedstrijd tegen Excelsior afgesloten met een gelijkspel, 1-1. De Bredanaars speelden in plaats van twee helften van drie kwartier drie keer een halfuur in dit oefenduel.

NAC begon het eerste half uur sterk aan het duel. De Bredanaars oefenden flinke druk uit op Excelsior. Tot echt grote kansen kwam het echter niet en na verloop van tijd namen de Rotterdammers het heft meer in handen. Het laatste deel was echter weer voor NAC. Kansen voor Bakker en Kotzebue gingen er niet in en dus bleef het vooralsnog bij 0-0.

Deel twee

Het tweede halfuur stonden dezelfde spelers op het veld. Ook dit tweede halfuur was NAC veel aan de bal. Toch kwamen de Bredanaars op achterstand. Redouan El Yaakoubi kopte vanuit een corner binnen. Direct na de goal had Velanas nog een kans met een fraaier lob, maar deze belandde op de lat.

Deel drie

In het laatste half uur begon het grote wisselen bij beide ploegen en lag het initiatief van de wedstrijd vooral bij Excelsior. Maar in de laatste minuut van de wedstrijd kon NAC er toch nog een keer uitkomen. Awale Ismail-Mahammed zorgde voor de 1-1 waardoor NAC een nederlaag bespaard bleef.

Volgende week vrijdag neemt NAC het op tegen FC Volendam.