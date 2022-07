Weerbericht Breda: ‘Overwegend vriendelijk zomerweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 4 juli en de komende dagen.

Met juli op de kalender sluipen we stilaan naar de hoogzomer toe. Hier in Nederland valt het allemaal nog wel mee met de warmte. Maar op vele plaatsen ergens anders op het Noordelijk Halfrond worden de mensen op een barbecuerooster gelegd. Dus als je denkt het valt allemaal wel mee met de opwarming, dan sla je de plank volkomen mis! Voor Brabant is een hogedrukgebied op de Atlantische Oceaan van belang. Dit heeft een uitloper naar onze omgeving. Zwakke storingen lopen daardoor heen. Het zorgt voor gematigde temperaturen en af en toe heel lokaal een licht buitje.



Verwachting voor maandag 4 juli

Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. De meeste zon is er in het westen van Brabant. Landinwaarts zijn er meer stapelwolken. Daar kan heel lokaal ook een kort licht regenbuitje vallen. Op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De zuidwestenwind is zwak tot matig, gemiddeld met 2 tot 3 Beaufort. Maximumtemperaturen van 21 graden in het westen tot 22 in het oosten van Brabant. In oostelijk Brabant is een lokale 23 graden mogelijk.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 5 juli

De wind is naar het noordwesten gedraaid (2 tot 3 Beaufort) en voert iets minder zachte lucht vanaf de Noordzee aan. Met 20 tot 21 graden is het wel bekeken. Verder zijn er wolkenvelden. In de loop van dag komt de zon ook af en toe kijken.



Woensdag 6 juli

Wolkenvelden, met lokaal een spatje regen in de wind. Verder aanvankelijk eerst ook nog nu en dan de zon er bij. De wind is terug naar het zuidwesten gedraaid en matig geworden, 3 of 4 Beaufort. Het is met 22 graden ook weer een fractie zachter.



Donderdag 7 juli

De dag begint met wolkenvelden en een lokaal licht buitje. Feitelijk de omgekeerde beweging t.o.v. woensdag. Gaandeweg de dag komt de zon er bij. Wel is de wind opnieuw naar het noordwesten gedraaid (3 tot 4 Beaufort). Maxima terug iets lager met 21 graden.



Zo was het weer zondag 3 juli 2022

Maximumtemperatuur: 22,1 graden

Minimumtemperatuur: 13,9 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 4 juli 2022 om 10:00 uur