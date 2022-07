Protesterende boeren in Breda: ‘Wie de boer niet waardeert, is het eten nie weerd’

BREDA - Boeren hebben maandagochtend het distributiecentrum van de Jumbo in Breda geblokkeerd. Er kunnen geen vrachtwagens meer van het terrein af, of het terrein op. Wegen rondom het distributiecentrum staan dan ook vol. “We willen met deze blokkade een statement maken”, legt één van de aanwezige boeren uit.

Het statement dat de boeren willen maken is maandagochtend wel duidelijk. Eén van leuzen die geschreven staat op een bord dat op één van de tractoren staat, legt het helder uit: ‘Wie de boer niet waardeert, is het eten nie weerd’. Door het distributiecentrum te blokkeren, zullen supermarkten kampen met lege schappen. Op die manier willen de boeren aan Nederlanders laten voelen hoe belangrijk de voedselvoorziening, en daarmee de boeren, zijn voor Nederland.

Negativiteit

De sfeer is maandagochtend goed bij het boerenprotest in Breda. De boeren staan gemoedelijk in groepjes bij elkaar, terwijl achter hun tractoren een lange rij met vrachtwagens is ontstaan. Op de tractoren zijn verschillende leuzen te lezen, zoals ‘Geef jonge boeren toekomst’ en ‘Haagse stront steelt boer z’n grond’. Maar heel happig om met de media te praten, zijn de boeren niet. “Er worden heel veel slechte dingen over ons geschreven”, legt één van de boeren uit. “Je las het bijvoorbeeld overal toen een paar boeren hooibalen in brand hadden gestoken langs de snelweg. Maar de boeren die dat doen zijn op één hand te tellen. We balen er enorm van dat zoiets alle aandacht krijgt.”

De boeren willen met de blokkade van het distributiecentrum een statement maken. Al is het vertrouwen in een goede oplossing vanuit het kabinet laag. “Ons vertrouwen in de politiek is minder dan nul”, aldus een groepje stellige boeren.

Begrip

De blokkade van de boeren heeft grote gevolgen voor het distributiecentrum van de Jumbo. Vrachtwagens kunnen het terrein niet meer af of op. De wegen rondom het distributiecentrum staan dan ook vol met vrachtwagens. De vrachtwagens staan zoveel mogelijk langs de kant van de weg, zodat overig verkeer er nog langs kan. Bij de chauffeurs heerst veel begrip voor de boeren. “Natuurlijk vind ik deze situatie vervelend voor mijn baas, maar ik begrijp heel goed dat de boeren van zich laten horen”, legt één van de chauffeurs uit. “Bovendien zijn wij degenen die hun eten vervoeren. Dus als zij moeten stoppen, dan hebben wij ook een probleem. We hebben dus zeker begrip voor deze actie!”



