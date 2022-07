De verkoop van Eureka Village gaat van start: 55 nieuwbouwwoningen met tuin

BREDA - De verkoop van Village gaat vandaag van start. Village is één van de vier delen van het nieuwbouwproject Eureka! dat gerealiseerd wordt op de locatie van het voormalige Euretco-gebouw. Village bestaat uit 55 nieuwbouwwoningen met tuin.

De woningen variëren in type en oppervlakte, van stadswoning tot royaal herenhuis. Alle woningen beschikken daarnaast over een tuin, berging en eigen parkeerplaats. Aan de woningen hangt een flink prijskaartje. De meeste woningen in het project kosten 550.000 tot 600.000 euro, en hebben een oppervlakte van zo’n 130 m2.

De verkoop vindt donderdag 7 juli plaats tussen 17:00 en 19:00 uur in de verkooptent aan de Keplerstraat. Geïnteresseerden kunnen zonder inschrijving binnenlopen en alle informatie omtrent Village in ontvangst nemen. Ter opening komt wethouder Daan Quaars om 17:00 uur de eerste brochure in ontvangst nemen.

Eureka! is het nieuwbouwproject dat wordt gerealiseerd op de locatie van het voormalige Euretco-gebouw. Het bouwplan bestaat uit vier delen, namelijk District, Central, Village en Square. Central is al langer in de verkoop en bestaat uit 78 koopappartementen. Square en district zijn nog niet in de verkoop. In totaal bestaat Eureka! Breda uit 307 wooneenheden. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouwwerkzaamheden van eerste fase, bestaande uit 76 huurappartementen (in eigendom van Alwel/Laurentius) en 78 koopappartementen waarvoor nog diverse appartementen beschikbaar zijn, is inmiddels gestart.

Eureka! Breda is een ontwikkeling van de Maas-Jacobs/ Nederlandse Bouw Unie Projectontwikkeling BV. Beide partijen hebben jarenlange ervaring met ontwikkelen en bouwen in Breda en omstreken.