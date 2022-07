De Koepel is verkocht: ‘Het wordt een toegankelijk terrein voor wonen, werken en cultuur’

BREDA - De Bredase Koepel heeft een nieuwe eigenaar. Acht jaar nadat de Penitentiaire Inrichting de Boschpoort definitief werd gesloten, hebben Being en VDD Project Development de koopovereenkomst ondertekend. Met hun visie voor een toekomstgericht en bovenal toegankelijk terrein voor wonen, werken, vrije tijd en cultuur, blazen zij de komende jaren nieuw leven in dit karakteristieke Bredase erfgoed.

Being en VDD Project Development kopen het iconische 19e-eeuwse koepelcomplex ‘De Boschpoort’ in Breda. De Nederlands-Belgische ontwikkelcombinatie komt met hun project ‘Koepel District’ als winnaar uit de bus na een openbare verkoopprocedure van het Rijksvastgoedbedrijf.

De Koepel

Het koepelcomplex ligt centraal in Breda, grenzend aan het Chassé-terrein en de oude binnenstad. Het terrein van ruim 3 hectare omvat diverse monumentale gebouwen, met als blikvanger de indrukwekkende koepelgevangenis. Ook een voormalige vrouwengevangenis, een poortgebouw en verschillende gerechtsgebouwen maken deel uit van het complex. De kracht van project ‘Koepel District’ ligt in haar respect voor het bestaande historisch erfgoed in combinatie met duurzame vernieuwing, stelt Being in een persbericht dat dinsdag werd gepubliceerd. De komende jaren transformeren VDD Project Development en Being het terrein tot een levendige bestemming die past bij de hedendaagse dynamiek van Breda. ‘Het voorheen gesloten complex wordt hervormd tot een open en doorwaadbaar gebied dat met een divers programma de verbinding zoekt met de Bredase binnenstad.’

“We hebben het afgelopen jaar met veel toewijding gewerkt aan onze visie voor het Koepelcomplex”, stelt Bas van Dam, medeoprichter eigenaar van Being. “We zijn blij en trots dat we de kans krijgen om deze historische plek een nieuwe toekomst te geven en bij te kunnen dragen aan de grootstedelijke ambities van de stad. We streven naar een levendige plek voor én van iedereen, en kijken ernaar uit om onze visie samen met de gemeente en inwoners van Breda verder uit te werken.” Johan Vandendriessche, managing partner bij VDD Project Development, vult aan: “Het volledige project vergt een geraffineerde aanpak die rekening houdt met de bewogen en belangrijke geschiedenis van de stad Breda. Met een sterke focus op karakterbehoud en innovatie, zullen we het iconische erfgoed en de volledige monumentale site beschermen en herbestemmen.”

Tekenmoment koopovereenkomst, v.l.n.r: Dirk Dekker (Being), Johan Vandendriessche (VDD Project Development), Anneloes van Boxtel (Rijksvastgoedbedrijf) en Bas van Dam (Being). - Being

Wethouder Daan Quaars in blij met het winnende plan van de Nederlands-Belgische ontwikkelcombinatie, en noemt het een plan dat ‘het verleden eert’. “Het koepelcomplex is een bijzondere plek voor onze stad. Een centraal gelegen locatie, met een rijke historie. Het winnende plan eert dat verleden en transformeert het terrein tegelijkertijd tot een toegankelijke plek om te wonen, werken en verblijven. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de plannen en gaan graag samen, ook met de omwonenden, aan de slag.”

Voor het project zullen Being en VDD Project Development samenwerken met de internationaal gerenommeerde architecten OMA, B-Architecten en DELVA Landscape Architecture & Urbanism.

Verkoopprocedure

Acht jaar geleden werd de gevangenis, officieel de Penitentiaire Inrichting de Boschpoort, definitief gesloten. Begin vorig jaar zette het Rijksvastgoedbedrijf het koepelcomplex via een strikte procedure te koop. Op basis van een enquête die door vele inwoners van Breda werd ingevuld, stelde de gemeente een nota van uitgangspunten op. Belangrijke speerpunten waren een internationaal onderscheidend karakter, unieke identiteit, duurzame, toekomstbestendige transformatie en een open relatie met de omliggende gebieden. De Boschpoort is een van de drie koepelcomplexen in Nederland en het laatste dat door het Rijksvastgoedbedrijf wordt verkocht. De overige twee koepelcomplexen, gesitueerd in Haarlem en Arnhem, werden al eerder van de hand gedaan.

Oekraïense vluchtelingen

Momenteel vangen de Bredanaren ongeveer 380 Oekraïense vluchtelingen op in het koepelcomplex. De nieuwe eigenaren zijn voornemens deze opvang voort te zetten en indien mogelijk zelfs verder uit te breiden. In samenwerking met de gemeente en omgeving zal worden nagedacht over de tijdelijke invulling van de locatie, om de vluchtelingen tijdens deze periode een zo aangenaam mogelijk verblijf te gunnen.