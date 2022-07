Het bedrijf van Rob en Irene moet 47 procent reduceren: ‘Wat boeren voelen is pure onmacht’

TETERINGEN - Er gaat geen dag voorbij zonder dat ergens in Nederland een boerenprotest plaatsvindt. Sinds de overheid de nieuwe stikstofkaart publiceerde, zijn de boeren massaal in actie gekomen. En dat is niet verwonderlijk, vinden Rob en Irene Snoek. Zelf hebben ze een melkveebedrijf met een boerderijwinkel in Teteringen. Op de stikstofkaart staat dat zij 47 procent moeten reduceren. Bij andere gebieden gaat het zelfs om 95 procent. “Wat boeren voelen is pure onmacht”, stellen zij.

Op 10 juni 2022 werd de stikstofkaart van de overheid gepubliceerd. Die kaart hoort bij het nieuwe stikstofbeleid dat korte metten moet gaan maken met de te grote hoeveelheden stikstof die terecht komen in Natura2000 gebieden. De kaart geeft per gebied aan aan hoeveel procent boeren moeten reduceren. En dat varieert van 12 tot 95 procent.

Rob (38) en Irene (36) weten het moment dat ze de kaart voor de eerste keer zagen nog goed. “De kaart verraste nogal”, legt Rob uit. “De enige twee Natura 2000-gebieden waar wij rekening mee moeten houden, zijn de Biesbosch en het Ulvenhoutse Bos. De Biesbosch is ver weg, en de wind waait vanaf ons bijna nooit in de richting van Ulvenhout. Ik ging er dus eigenlijk vanuit dat we 12 procent reductie opgelegd zouden krijgen.” Maar dat bleek niet het geval. Op de kaart, die Rob en Irene net als ieder anders ‘gewoon’ zelf moesten opzoeken op internet, stond ingetekend dat de boerenbedrijven in Teteringen met 47 procent moeten reduceren. En één ding is voor Rob en Irene zeker: Met de helft minder koeien kan hun boerenbedrijf niet meer blijven bestaan.

Teteringen

Rob en Irene komen beiden uit Teteringen, en beiden uit een boerengezin. Irene’s vader is een varkenshouder. Rob nam het bedrijf over van zijn vader, die het zelf weer van Rob’s opa had overgenomen. “Het was van oorsprong een bedrijf met koeien en varkens, maar mijn hart ligt echt bij het melkvee. Ik run dan ook het boerenbedrijf met zo’n zeventig koeien. De boerderijwinkel die we in 2017 openden is echt het ding van Irene.” Toen Rob en Irene jong waren, waren er nog ruim dertig boeren in Teteringen. Daar zijn er nu nog maar acht van over. “Als we 47 procent moeten reduceren, dan gaan er nog meer bedrijven verdwijnen”, stelt Rob. “De reden dat de overheid die 47 procent heeft ingetekend, heeft niets te maken met de kwetsbare Natura 2000-gebieden. Het blijkt namelijk dat Natuurnetwerk Nederland ook is meegenomen in de verdeling. Dat gaat in ons geval dus over de Lage Vuchtpolder. Onze boerderij staat er al sinds 1965. Maar we moeten nu wijken voor een natuurgebied dat pas 8 jaar bestaat, en dat voorheen altijd landbouwgrond was? Dat voelt heel onrechtvaardig.”

Maar het grootste pijnpunt ligt voor Rob en Irene bij het feit dat de plannen enkel en alleen gericht zijn op boeren. Steden en industrie zijn niet meegenomen in de stikstofkaart. Die volgen later. “Boeren willen echt meedenken. Heeft Nederland zo’n groot probleem? Dan moeten we dat oplossen. Maar dat moet dan wel samen gebeuren. Je kunt niet 47.000 boeren voor alles op laten draaien”, stelt Irene. Rob vult haar aan: “Uiteindelijk gaan ook burgers dit voelen, daar ben ik van overtuigd. De overheid maakt ons land ontzettend afhankelijk van import. Je ziet nu al wat dat met de prijzen doet wanneer er ergens oorlog uitbreekt.”

Rob en Irene in de stal - Hanneke Marcelis



Protestacties

Rob en Irene steunen de protestacties van de boeren. “Het is goed dat de boeren van zich laten horen. We willen graag ons verhaal vertellen, omdat we er echt van overtuigd zijn dat wanneer mensen het hele verhaal horen, ze meer begrip krijgen voor de situatie van de boeren. En die steun kunnen we echt goed gebruiken. We zijn zelf nog nooit met de tractor ergens heen gegaan, maar zijn wel vaker naar Den Haag en Den Bosch gegaan.”

Steeds vaker lopen protestacties uit de hand. Ze gaan gepaard met geweld of vernielingen. Maar Rob en Irene willen benadrukken dat veel protesten wél vredig gaan. “In Stroe was de protestdag fantastisch. Maar dat sommige boeren echt wanhopig zijn, begrijpen we ook. Boeren die in een gebied werken waar 95 procent reductie is ingetekend, krijgen gewoon te horen dat het einde verhaal is voor hun bedrijf. Voor hun passie. En dat niet alleen. Ze krijgen ook een beroepsverbod. Ze mogen nooit meer een boerenbedrijf starten in Nederland. Alsof je een soort crimineel bent. Dat doet echt iets met een mens.”

Zelf proberen Rob en Irene hun verhaal zoveel mogelijk te delen. Zo hangen er spandoeken bij het bedrijf, gaat het gesprek in de boerderijwinkel regelmatig over de problematiek rondom de boeren en zal het ook zeker onderwerp van gesprek zijn tijdens de open dag die zij 9 juli organiseren. “Eigenlijk houden we niet per se van dat soort aandacht. Maar we moeten nu wel. Want het verdwijnen van de boeren uit Teteringen? Dat mogen we niet laten gebeuren.”