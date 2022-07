Na een verwisseling bij de juwelier is de vader van Odette (nog steeds) zijn erfstuk kwijt

BREDA - Toen de vader van Odette zijn gouden horloge in Breda naar de juwelier bracht, kreeg hij per abuis een ander exemplaar mee terug naar huis. Een grote zoektocht startte, want het erfstuk is voor hem van grote waarde. Odette deed op Facebook een oproep die honderden keren gedeeld werd, maar nog zonder resultaat.

Honderden keren is het bericht dat Bredase Odette in juni op Facebook plaatse gedeeld. Maar het gewenste resultaat heeft dat nog niet gehad, want het erfstuk van haar vader is nog steeds niet terecht. Al maanden duurt de zoektocht voort.

Het was april 2022 toen de vader van Odette zijn horloge naar een juwelier in Breda bracht. Het was een gouden Omega Seamaster. Het horloge is een erfstuk, want de vader van Odette erfde het 52 jaar geleden van zijn vader. Toen hij het horloge weer ophaalde, kreeg hij echter een ander exemplaar mee naar huis, namelijk een Omega Constellation. Ook dat is een mooi horloge, maar het heeft niet de emotionele waarde die het erfstuk heeft. Odette en haar vader willen het originele horloge dan ook graag terugvinden.

Ondanks dat de oproep op Facebook honderden keren gedeeld werd, is het horloge nog niet terecht. “De persoon van wie de Omega Constellation is loopt nu waarschijnlijk rond met het horloge van mijn vader”, aldus Odette. Daarom doet zij de oproep: Heb je in april jouw Omega horloge naar de juwelier gebracht? Controleer dan eens of het horloge dat je terug kreeg toevallig een Omega Seamaster hebt teruggekregen. In dat geval komt Odette graag met je in contact.